Москва, 15 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. До конца текущего года власти Израиля могут признать российские сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом 15 сентября заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью газете «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

Как уточнил Бен Цви, что первый раунд переговоров между Роспотребнадзором и минздравом Израиля уже состоялся и в ближайшую неделю ожидается их новый раунд.

«Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России. Я надеюсь, что да (переговоры завершатся до конца года)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что сертификаты вакцинации, или так называемые ковид-паспорта, не имеют смысла с точки зрения медицины или эпидемиологии.