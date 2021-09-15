Джакарта, 15 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Министерство транспорта Индонезии раскрыло хронологию крушения грузового самолета Rimbun Air в провинции Папуа, сообщает Kompas.

(сс) martindotpng Самолет

Cамолет вылетел из округа Набире в Интан-Джая со строительными материалами в 06:40 по местному времени. В 07:30 диспетчер в последний раз связывался с пилотом.

На борту самолета находились три человека, а именно пилот, второй пилот и техник.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о высоких волнах у побережья Индонезии 14−15 сентября 2021 года.