Сеул, 15 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В августе 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 518 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Бен Шан. Безработица

Согласно опубликованным данным, на конец августа текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,6 млн человек.

Известно, что не смотря на четвертую волну коронавируса показатель более 500 тыс. человек фиксируют на протяжении трёх месяцев подряд.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 113 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 38 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 76 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 243 тыс. человек, в строительной сфере — на 123 тыс. человек, в транспортной сфере — 107 тыс. человек, в сфере образования — на 51 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 61,2%, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы составил 2,6%, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что нынешний уровень безработицы является самым низким августовским показателем с 1999 года.