Ульяновск, 15 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли новые травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным ведомства, 14 сентября в регионе потушили пять возгораний сухой растительности, в том числе два — в Цильнинском районе, по одному — в Ульяновске, Новоспасском, Чердаклинском и Цильнинском районах.

За последние сутки общая площадь возгорания составила 0,059 гектара.

Напомним, что в Ульяновской области для предотвращения лесных пожаров введены дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать до 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 13 сентября стартовала акция по предотвращению незаконных лесных рубок.