Барнаул, 15 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании: в ближайшие сутки (15−16 сентября) в регионе передано штормовое предупреждение. Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тому же сохраняется высокая, а в Целинном районе — чрезвычайная пожароопасность.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Так, в крае 15 и 16 сентября в северо-восточных и предгорных районах ожидают заморозки до 1−2 градусов мороза. Ночные температуры в эти дни составят +4…+9 градусов, 17 сентября +3…+8, местами до +14 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в ряде регионов России ожидаются заморозки и морозы, отмечал ранее РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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