Ульяновск, 15 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. С 1 ноября в Ульяновске стартует фестиваль гастрономической культуры Volgastro Fest. Об этом сообщает администрация столичной мэрии.

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Организаторы отмечают, что цель проекта — развитие кулинарии, в том числе малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания. Также отмечается, что национальные и фирменные блюда позволят лучше узнать регионы Поволжья, привлекая тем самым большее количество туристов.

Помимо ульяновских мастеров, на фестиваль ждут представителей более 100 ресторанов из восьми регионов: Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова и Чебоксар.

На протяжении месяца жители и гости региона будут пробовать блюда шеф-поваров ресторанов из других регионов. По итогам конкурса будет определён лучший шеф-повар Поволжья.

Фестиваль гастрономической культуры Volgastro Fest состоится при поддержке ассоциации городов Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске четыре дня, с 9 по 12 сентября, отмечали День города (373-летие Симбирска). Праздник проходил на открытых площадках во всех районах города, в том числе работала кинопарковка, состоялись различные фестиваль, уличные выступления и тематические туры.