Уфа, 15 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Тело подростка обнаружили во время разбора места пожара в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что ночью 15 сентября спасатели получили сообщение о том, что в деревне Старобайрамгулово Учалинского района произошел пожар. По тревоге были подняты девять огнеборцев на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит дом размером 8×9 метров. Вскоре огнеборцы ликвидировали открытое горение.

«К сожалению, в ходе разбора места пожара был обнаружен погибший подросток 2006 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на месте пожара обнаружено тело мужчины.