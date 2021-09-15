Лондон, 15 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-zenit.ru Зенит

Единственный гол в матче забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

Во втором туре «Зенит» примет на своём поле шведский «Мальмё», а «Челси» на выезде сыграет с «Ювентусом». Матчи пройдут 29 сентября.