Челябинск, 15 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Челябинске областной суд снял арест с имущества отца первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Об этом сообщили журналистам в судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под арестом были два автомобиля, три участка земли и здание, пишет Накануне.Ru. Он был наложен 7 июня Центральным райсудом города.

Как сообщало ИА REGNUM, Белавкин является замминистра с августа 2019 года. А в июне 2021-го он был задержан по подозрению в коррупции.