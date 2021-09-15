Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Южно-Сахалинска. 29-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство, его 33-летнего приятеля — в пособничестве в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в региональном СУ СКР.

Убийство

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Один из обвиняемых узнал, что 27-летний потерпевший в ходе ссоры причинил телесные повреждения его знакомому. Мужчина решил отомстить и попросил второго обвиняемого помочь ему.

Южносахалинцы подкараулили свою жертву около дома. 29-летний обвиняемый выстрелил в область головы потерпевшего четыре раза из огнестрельного оружия травматического типа. Второй обвиняемый помог приятелю скрыться с места преступления.

Потерпевшему в медучреждении была вовремя оказана помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске гражданин одной из республик ближнего зарубежья задушил сотрудницу массажного салона.