Москва, 15 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В течение дня 14 сентября, рубль показал смешанную динамику внутри дня. В начале основной торговой сессии он ослабился к доллару до 72,99 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 72,90 руб., евро/рубль — на 0,36%, до 86,10 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 100,70 руб.

После публикации данных по потребительской инфляции в США за август курс доллара упал до 72,53 руб. Доллар стали продавать на ожиданиях того, что из-за снижения инфляции ФРС отложит официальное начало сокращения до ноября.

Падение индекса доллара было недолгим. При достижении уровни 92,25 п. значение индекса вернулось обратно к уровню 92,66 п. Участники рынка расценили, что инфляция остаётся достаточно высокой и ястребы ФРС США продолжат настаивать на снижении объема покупок облигаций на заседании 22 сентября. Курс доллара вернулся к уровню 72,90 руб.

Сегодня, 15 сентября, нефть марки Brent остается торговаться выше отметки $74 за баррель. На утренней сессии за один доллар дают 72,89 руб.

Основные валюты все вышли в плюс, что придет рублю уверенности и силы для укрепления до 72,75 руб. В центре внимания участников рынка американская статистика (промышленное производство).

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