Стокгольм, 15 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Новый кроссовер Polestar 3 получит один или два электромотора в зависимости от версии и будет представлен в 2022 году. Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на генерального директора Polestar Томаса Ингенлата.

Polestar.com Электрокроссовер Polestar 3

По словам Ингенлата, третья модель Polestar будет двухрядным кроссовером с покатой линией крыши. Он отметил, что модель будет выпускаться на предприятии в Южной Каролине (США), где уже производятся Volvo S60 и XC90.

По своим размерам новинка будет сопоставима с Volvo XC90. Однако, как отметил глава компании, электрический кроссовер Polestar будет гораздо производительнее. Это касается версии с двумя электромоторами. Также производитель выпустит менее мощную модификацию с одним «движком».

Ранее компания Polestar представила две модели. Это купе Polestar 1 PHEV и электрический кроссовер Polestar 2 EV.

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