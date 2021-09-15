Хабаровск, 15 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Специалисты региональной лесоохраны в рабочем поселке Корфовском получили 15 сентября новую автотехнику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Мария Хлыстунова, Krskstate.ru Новая лесопожарная техника

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Вручение ключей состоялось в преддверии Дня работников леса, который отмечается 19 сентября.

«Мы второй год подряд передаем крупную партию специальной лесопожарной техники. Чем мобильнее будет пожарная лесная охрана, тем оперативнее она сможет отвечать на любые, даже самые сложные, вызовы стихии. Летом вся страна следила за тем, как огнеборцы тушили масштабные пожары в Якутии. Лесопожарная служба Хабаровского края не осталась в стороне и в ответ на призыв мы направляли в республику группировку специалистов. Наши профессионалы проявили себя с наилучшей стороны», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярев, передавая ключи водителям техники.

Специалисты получили 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ «Соболь», 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, два вахтовых автобуса повышенной проходимости «Садко» и два бульдозера производства Челябинского тракторного завода. Техника пополнит автопарк Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.

Отмечается, что до конца года дополнительно поступят ещё 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии, а также новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы Хабаровского края.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» региону выделено 278 млн рублей, в том числе: на закупку лесопожарной техники и оборудование — 236 млн рублей, на закупку лесохозяйственной техники и оборудования — 24,3 млн, на увеличение площади лесовосстановления — 16,75 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы России столкнулись с природными и лесными пожарами, в связи с чем необходимо усилить систему лесоохраны, заявил президент РФ Владимир Путин.