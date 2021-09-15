Пермь, 15 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Перми суд обязал минздрав региона обеспечить двух детей-инвалидов дорогостоящими лекарствами, в которых юные пермяки нуждаются ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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По данным ведомства, ранее министерство отказало в выдаче лекарственных препаратов. В качестве причин чиновники указали на то, что дорогие препараты не входят в специальный перечень, утвержденный правительством России, а также лекарство не было зарегистрировано на территории России.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал минздрав обеспечить детей лекарствами. Решение подлежит немедленному исполнению.