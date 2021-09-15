Кемерово, 15 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают всего 1432 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 11 220 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 54 413 случаев заражения коронавирусом, 51 766 человек выздоровели, 1215 пациентов скончались.