Тольятти, Самарская область, 15 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Старт самому крупному производству металлических дверей в РФ и Европе дал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

На заводе

Сообщается, что строительство этого завода в Тольятти началось в декабре 2019 года.

«Сегодня можно сказать уверенно: предприятие стартовало успешно. Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что этот инвестиционный проект реализован на территории бывшего завода «АвтоВАЗагрегат», который фактически не работал с 2015 года. На новом заводе появилось 1,5 тысячи новых рабочих мест.

«Рад своими глазами увидеть финал работы по глубокой модернизации этой производственной площадки. Когда-то заброшенное предприятие «АвтоВАЗагрегата» сегодня получило новую жизнь», — отметил Азаров.

В текущем году предприятие намерено произвести продукции на сумму более четырех млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти начали строить завод по изготовлению сыров.