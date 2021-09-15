Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка на спортивной площадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Santeri Viinamäki Футбольные ворота

Происшествие случилось 14 сентября 2021 года на спортивной площадке в центре города. На 11-летнего школьника упали футбольные ворота. В результате ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ходе предварительного следствия будут установлены причины происшествия, а также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании данной территории.