Ульяновск, 15 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения осталось на прежнем уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за последние сутки, 14 сентября, в регионе официально выявлено 287 носителей коронавируса. Напомним, что столько же случаев заражения было выявлено сутками ранее.

Всего в Ульяновской области сделано 1 173 175 лабораторных исследований на коронавирус. Под наблюдение попали 14 256 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для лечения больных COVID-19 в Ульяновской области развернули 1606 коек, из свободно менее 10%.