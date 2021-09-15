Пермь, 15 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрит дело о разбойных нападениях группы спортсменов. Они обвиняются нападении с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Wordpress.com Наручники

Приятели, являющиеся кандидатами в мастера спорта по различным видам единоборств, испытывали неприязнь к наркоманам. В круг предполагаемых жертв входили граждане, имеющие пагубные привычки. Потенциальных жертв злоумышленники выбирали по внешнему виду и внутреннему убеждению. Совершено несколько нападений.

В частности, в июле 2021 года возле остановки «Верхнекурьинское кладбище» спортсмены приняли двух человек за наркоманов, ищущих закладки с наркотиками. На х мужчин напали, избили и потребовали деньги. При этом налетчики представились сотрудниками правоохранительных органов и угрожали уголовным преследованием.

Один из пострадавших мужчин предложил свою машину и 30 тыс. рублей, которые хранились дома. В доме находились престарелые родители. Банда инсценировала обыски. Впоследствии мужчине положили пакет с белым веществом и передали полиции с ложным сообщением.