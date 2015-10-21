Якутск, 15 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Троим жителям Якутии предъявлены обвинения в незаконном вылове 600 рыб ценных видов. Браконьеры добыли 173 кг чёрной осетровой икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Черная икра

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Браконьерством мужчины занимались почти всё лето возле села Сиктях в Булунском районе республики. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Якутяне заключены под стражу.

По информации ИА SAKHAPRESS, стоимость добытой рыбы и икры составляла 117,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который на автомобиле перевозил 225 кг красной икры. Как выяснилось, он уже неоднократно был судим, в том числе за браконьерство. В отношении сахалинца возбуждено уголовное дело.