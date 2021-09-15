Уфа, 15 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Двух братьев осудили за убийство мужчины в Уфе. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

publicdomainpictures.net Убийство

В суде установлено, что в сентябре прошлого года братья и их приятель распивали алкогольные напитки в своем доме в Уфимском районе. В какой-то момент младший брат поссорился с потерпевшим. Ранее судимый за убийство старший брат несколько раз ударил мужчину острым предметом, младший брат также нанес потерпевшему несколько ударов острым предметом. Раны оказались смертельными.

Отмечается, что на следующую ночь фигуранты уголовного дела спрятали тело в лесу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

«Суд приговорил старшего брата к 18 годам и младшего брата к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии местного жителя заподозрили в убийстве женщины.