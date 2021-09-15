Токио, 15 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Первые за последние 30 лет общенациональные учения сухопутных войск начались в Японии, сообщает газета Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Сообщается, что последний раз такие маневры проводились в 1993 году. На этот раз в учениях примут участие около 100 тыс. военнослужащих, 20 тыс. единиц техники и 120 самолетов. Также к маневрам присоединится один десантный корабль ВМС США.

Японские власти отмечают, что учения проходят в соответствии с программой национальной обороны, принятой в 2019 году. Они призваны показать зарубежным государствам, что Япония готова отстаивать свои интересы в Тихом океане.