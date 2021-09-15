Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1807 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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По состоянию на 15 сентября в стационарах республики лечатся 335 пациентов, у 288 из которых развилась внебольничная пневмония. 17 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся ещё 934 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 459 коек: занято — 335, свободно — 124 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,9%», — добавили в оперштабе.