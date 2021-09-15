Кемерово, 15 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 15 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев.

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Белово — 22, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 12, Калтан — десять, Юрга — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Гурьевский МО — четыре, Краснобродский — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Новокузнецкий МР — три, Киселевск — два, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Таштагольский МР — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Мыски — один, Осинники — один, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 178 пациентов выздоровели, шесть человек скончались.