Владивосток, 15 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке получила продолжение история с водителем автомобиля Hummer, который на морском пляже вёл себя не адекватно — мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе УМВД Приморья.

Travis HUMMER

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Мелким хулиганом оказался житель Якутска, 1978 года рождения. Отмечается, что он сам явился в полицию, когда из СМИ узнал, что его разыскивают.

«Мужчина пояснил, что инцидент на пляже был непредумышленным, он не хотел никому навредить. Сказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, не зная о том, что там нельзя останавливать транспортное средство. В Приморье он приехал отдыхать и живет у берега моря в палатке. Водитель раскаялся и принес свои извинения», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на пляже мыса Вятлина в Приморье чёрный Hummer с якутскими номерами чуть не задавил людей. Водитель совершал на автомобиле странные манёвры в опасной близости от отдыхающих на берегу. Очевидцы всё зафиксировали на видео, которое попало в сеть.