Тара, Омская область, 15 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Тарском районе Омской области следователи организуют с 27 сентября по 4 октября дополнительные поисковые мероприятия по розыску пропавших. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ищут двух местных жителей 2001 и 1975 годов рождения.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Первый, Дмитрий Колпаков ушёл из дома бабушки в мае 2018 года на пробежку и не вернулся. 45-летний Анатолий Чугунов вышел из своего дома 26 июня 2020 года, после чего его местонахождение неизвестно.

«Граждане, желающие принять участие в указанных поисковых мероприятиях, могут обратиться в Тарский межрайонный следственный отдел», — отметили в управлении.