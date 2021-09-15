Москва, 15 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Московские волонтеры смогут пройти обучение и стать наставниками для начинающих добровольцев. Об этом 15 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Драй ИА REGNUM Ты записался добровольцем?

По словам вице-мэра, ресурсный центр «Мосволонтер» открыл для жителей столицы школу тренеров «Обучай». В этом учреждении планируется готовить волонтеров, которые смогут сами проводить обучение по основам добровольчества. Занятия пройдут в очно-заочном формате в два потока: в сентябре и октябре. Первый поток уже стартовал.

«Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра «Мосволонтер», — сообщила Сергунина.