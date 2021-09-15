Якутск, 15 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Генерального директора якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергея Иванова потребовали отправить в отставку вместе с его «бриллиантовыми менеджерами». Житель республики Ефим Гаврильев обнародовал это требование 15 сентября на одиночном пикете, пишет YAKUTIA.INFO.

Kremlin.ru Сергей Иванов

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«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту России Владимиру Путину. Посмотрите, до чего Иванов с его «бриллиантовыми менеджерами» довели экологию республики, в каком состоянии находится город Мирный», — отметил якутянин.

На его плакате написано: «Сергея Сергеевича Иванова в отставку с «бриллиантовыми менеджерами!».

Ефим Гаврильев — старейшина Якутии, ветеран труда и Госслужбы республики, заслуженный работник здравоохранения и почётный гражданин Нюрбинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике Конго из-за загрязнения реки Лова погибли 12 человек и пострадали 4,4 тыс. Страна намерена добиваться компенсаций от допустившей ЧП компании Catoca, 41% акций которой принадлежит якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА.