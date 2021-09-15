Новосибирск, 15 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области выделило средства на поддержку научных исследовательских проектов. Речь идёт о 65 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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«С 15 сентября в регионе стартует приём заявок на получение грантов в рамках совместного конкурса Российского научного фонда и правительства Новосибирской области. На поддержку проектов на условиях софинансирования правительством региона выделено 65 млн рублей», — прокомментировали в областной администрации.

Отмечается, что гранты дают возможность молодым учёным реализовать свои научные идеи, а научным организациям и вузам — приобрести новое оборудование.