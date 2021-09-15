Оренбург, 15 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области завешается уборочная кампания. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщает региональный минсельхоз.

Government-nnov.ru Сбор урожая

По данным ведомства, скошено 1871,5 тыс. га, обмолочено 1870,1 тыс. га. Валовый сбор зерна составляет 1409,4 тыс. тонн.

Уже сейчас можно сделать вывод, что урожай 2021 года будет как минимум вдвое меньше прошлогоднего. Напомним, в 2020 году общий намолот зерна в регионе составил 3,9 млн тонн.

Стоит отметить, что в конце августа чиновники прогнозировали урожай на уровне 1 млн 572,1 тыс. тонн в весе после подработки.

«В Оренбуржье заканчиваются уборочные работы. Это лето стало очередным испытанием для аграриев Оренбуржья. Уже ясно, что урожай зерновых будет меньше, чем планировалось. В 30 районах действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных посевов в результате засухи. Но, несмотря на сложные условия этого года, нам надо двигаться дальше и быть готовыми к следующему полевому сезону», — сказал первый вице-губернатор, глава минсельхоза Сергей Балыкин.