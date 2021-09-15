Ханты-Мансийск, , 07:35 — REGNUM В Югре подходит к финишу досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО.

На избирательном участке в деревне Чехломей Нижневартовского района Пресс-служба избиркома ХМАО ©

При доставке членов избирательных комиссий были задействованы все виды транспорта, включая авиацию. В досрочном голосовании, которое продлится до 16 сентября, уже приняли участие более 21 тысячи граждан. Общее количество избирателей в Югре по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 135 939 человек.

Напомним, в Югре в с 17 по 19 сентября 2021 года состоятся основные выборы в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.