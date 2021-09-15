Абакан, 15 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 19 489. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в региональном правительстве.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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За последние сутки от COVID-19 излечился 191 житель Хакасии. Под медицинским наблюдением находятся 3094 человека, контактировавших с носителями коронавируса.

Амбулаторное лечение на сегодняшний день в республике проходят 1989 ковид-пациентов, в стационарах находятся 567 человек, в том числе 10 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Хакасии было выявлено 104 носителя коронавируса.