Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Фильм «Иствуд» иранского режиссера Алирезы Расулинеджада будет официально показан на 37-м Варшавском международном кинофестивале в Польше. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 сентября.

Иранский документальный фильм «Иствуд» режиссера Алирезы Расулинеджада будет показан в категории «Свободный дух» польского международного фестиваля кино. Картина повествует историю жизни режиссера-любителя, который, увидев в газете фотографию человека по имени Клинт Иствуд, отправляется в путешествие, чтобы найти его.

Часть сюжета этого документального фильма была снята в Тегеране, при этом основная часть фильма была снята в городе Сирджан и окрестных иранских селениях.

Как сообщает агентство Mehr News, 37-й Варшавский международный кинофестиваль пройдет в режиме онлайн с 8 по 17 октября 2021 года.