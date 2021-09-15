Красноярск, 15 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

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По данным ведомства, двое граждан одной из стран Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск в целях распространения террористической идеологии и вербовки сторонников среди местных жителей.

«Следственным отделом Управления в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК России. Фигуранты заключены под стражу», — отметили в ведомстве.