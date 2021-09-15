Благовещенск, 15 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Амурской области сделают акцент на культурном и экономическом взаимодействии между регионом и Китаем. С этой целью в Приамурье создано отделение общества российско-китайской дружбы, пишет 15 сентября AmurLife.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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В планах организации — проводить выставки и бизнес-мероприятия, взаимодействовать в рамках научного и культурного обмена, устанавливать международные контакты. Целями дружбы с Китаем также названо укрепление взаимопонимания и развитие сотрудничества в негосударственных целях. Возглавит отделение бизнес-омбудсмен региона Борис Белобородов.

«В Амурской области при её приграничном географическом, геополитическом положении крайне не хватало такой организации. Когда проводились российско-китайские обмены, фестивали и форумы, когда требовалась консультационная или организационная помощь — все это выполняли разные организации, не было единой точки входа. Пандемия затруднила привычное взаимодействие, потребовала новых форм сотрудничества и контактов между сообществами России и Китая. Теперь точка входа есть», — отметил Борис Белобородов.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженная артистка России Елена Валюшкина назвала Благовещенск китайской провинцией. В столицу Приамурья она приехала на фестиваль «Амурская осень».