Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 14 сентября представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) заявил, что экспорт продукции страны в соседний Ирак за первые пять месяцев текущего иранского календарного года вырос на 31 процент. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сейед Рухолла Латифи сообщил эту новость и подтвердил, что экспорт иранской продукции в Ирак с 21 марта по 21 августа увеличился на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря об импорте продукции из Ирака, он заявил, что импорт товаров из соседнего Ирака с 21 марта по 21 августа вырос на 430 процентов в стоимостном выражении.

Поскольку неблагоприятные последствия пандемии коронавируса COVID-19 удалось в значительной степени преодолеть обеим странам, двусторонние торговые обмены выросли. «Данная тенденция привела к тому, что Ирак был представлен в качестве второго торгового партнера Исламской Республики Иран», — подчеркнул Латифи.

Исламская Республика Иран экспортировала в Ирак более 12 024 000 тонн ненефтяных продуктов на сумму 3 163 343 248 долларов с 21 марта по 21 августа, показав рост на 53 процента в весовом выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.