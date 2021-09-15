Тегеран, , 08:32 — REGNUM 14 сентября министр иностранных дел Бразилии в послании, адресованном его иранскому коллеге Хоссейну Амирабдоллахиану, выразил надежду, что обе страны активизируют двустороннюю торговлю и сотрудничество, в том числе в области сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Карлос Альберто Франко Франса в своем поздравительном послании Амирабдоллахиану в связи с получением вотума доверия иранского парламента предложил дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.

Бразильский высокопоставленный дипломат в своем послании выразил надежду на то, что, обменявшись мнениями с новым министром иностранных дел Ирана и в соответствии с расширением давних двусторонних отношений двух стран, обе страны активизируют двустороннюю торговлю и сотрудничество, в том числе в области сельского хозяйства.

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта в послании, адресованном иранскому коллеге, поздравил его от имени своей нации и других официальных лиц, пожелав ему успехов на новом посту.

Министр иностранных дел Боливии в своем послании также призвал к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных связей и сотрудничества, особенно в экономической и социальной областях, для удовлетворения интересов и потребностей двух народов.