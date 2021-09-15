Владивосток, 15 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Земельный участок общей площадью 400 гектаров был предварительно отобран для строительства города Спутник в Приморском крае. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минстроя региона.

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Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработали проект города-спутника Владивостока. Для строительства предварительно отобран участок площадью 383 гектаров.

Отмечается, что создание нового населённого пункта запланировано не далее, чем в 30 км от Владивостока. В рамках проекта намечено построить более 2,8 млн кв. метров жилья. Соглашение о строительстве нового города Спутник было подписано в рамках ВЭФ. Новый город будет рассчитан на проживание в нём около 300 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков уточнил, что стройка нового города займёт до 10 лет.