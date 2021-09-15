Токио, , 07:21 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия в период Второй мировой войны оценили читатели японского издания Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей статье, опубликованной 13 сентября, обозреватель Такэто Кудо проводит слова российского лидера о неприемлемости попыток оправдать преступников и их чудовищные планы, создавшие угрозу для человечества. Путин привел в пример милитаристов Японии и нацистскую Германию.

Часть читателей предложила не вступать диалог с Россией и призвала японскую сторону к активным действиям для захвата Курильских островов.

«Япония не нуждается в идиотах, готовых пожать руку, несмотря на такие заявления. Япония должна уйти от обманчивых иллюзий, укрепить отношения с Западом, ввести санкции и оказать давление на РФ, чтобы путинская система рухнула. Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова», — написал пользователь Kaw.

«Используя переговоры «северные территории» вернуть нельзя. Но многие продолжают говорить о переговорах. Безумные пацифисты», — считает Jom.

«Они готовы на многое. Необходимо ввести против России экономические санкции. Острова она не отдаст, даже не стоит об этом думать. Да и Китай заслуживает такого же отношения», — полагает читатель по имени Mf.

Некоторые пользователи обвинили СССР в том, что разгром Квантунской армии Японии в Маньчжурии является «агрессией» против японских оккупантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа у здания посольства России в Токио собрались несколько десятков ультраправых, которые призывали вернуть Японии южные Курилы. Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин заявил, что причиной узнанной провокации стала двусмысленная позиция японских властей.

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