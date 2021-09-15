Иволгинский район, Бурятия, 15 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Средства на выплаты для пострадавших от наводнения получат ещё три района Бурятии — Иволгинский, Тарбагатайский и Селенгинский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение согласовано комиссией по ликвидации ЧС.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

В частности, Иволигинский район получит 14,9 млн рублей. 141 местный житель получит по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества, 16 жителей — по 50 тыс. в связи с частичной утратой.

В Тарбагатайском районе по 10 тыс. рублей получат 376 жителей дачных посёлоков и села Саянтуй, попавших в зону подтопления. В Селенгинском районе матпомощь в размере 10 тыс. рублей будет направлена 118 гражданам, а 7 жителей получат по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества.

«У нас сложилась такая практика, когда средства выделяются в начале недели, перечислены они гражданам должны быть также на этой неделе. Прошу министерства, ответственных в районах эту работу держать на контроле, деньги пострадавшие должны получить уже на этой неделе, не позже», — отметил зампред правительства Пётр Мордовской.