Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. 14 сентября посол Исламской Республики Иран в Пакистане заявил, что Тегеран уделяет приоритетное внимание укреплению отношений со своими соседями, отметив, что система бартерной торговли является эффективным механизмом противодействия санкциям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейнизаявил об этом во время встречи с деловыми кругами во время своего визита в Торгово-промышленную палату Исламабада. Он отметил: «В соответствии с конституцией Исламской Республики Иран мы отдаем приоритет и преимущество сотрудничеству с соседними и исламскими странами, в связи с чем Пакистан имеет такое преимущество».

Посол подчеркнул, что Иран и Пакистан имеют большие возможности для укрепления торговых отношений, при этом Исламабаду следует рассмотреть возможность создания цифровых рынков с Тегераном, чтобы увеличить двустороннюю торговлю до максимального потенциала обеих стран.

Он также отметил, что до первой вспышки COVID-19 объем двусторонней торговли между Ираном и Пакистаном составлял около 1,5 миллиарда долларов США, однако сейчас он сократился до менее чем 1 миллиарда долларов.