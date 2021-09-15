Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 14 сентября министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи заявил, что страна планирует импортировать 40 миллионов доз вакцин против COVID-19 в следующем иранском календарном месяце Мехр (23 сентября — 22 октября). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министр заявил, что правительство выполнит свое обещание импортировать 50 миллионов доз вакцины к концу первой половины текущего иранского года (22 октября). Таким образом, ожидается, что к 22 октября общий объем импорта вакцины COVID-19 в страну превысит 90 миллионов доз.

«В дополнение к импорту вакцин, новое правительство выдало необходимые разрешения на производство пяти вакцин, разработанных внутри страны», — сообщил министр здравоохранения.

Эйноллахи отметил, что правительство делает все возможное, чтобы каждый иранец был вакцинирован.