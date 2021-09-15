Оренбург, 15 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Доверенному лицу экс-мэра Оренбурга отказали в снятии обременения с имущества, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Решение суда

Доверенное лицо бывшего главы города Ирина П. в судебном порядке требовала снять арест с имущества. Однако требование не было удовлетворено.

«О мотивах принятого судом решения будет сообщено после изготовления полного текста судебного акта», — сказал официальный представитель суда.

Напомним, ранее в суд поступил прокурорский иск о взыскании почти 140 млн рублей с семьи экс-мэра и доверенных лиц бывшего главы Оренбурга. Добавим, бывший мэр Евгений Арапов сейчас отбывает наказание в исправительной колонии за коррупцию. Доверенное лицо экс-чиновника Ирина П. ранее была оштрафована за дачу ложных показаний по громкому делу бывшего главы города.