Владивосток, 15 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке на территории «Центра содействия развитию молодёжи Приморского края» 18 сентября состоится бесплатная раздача одежды — приглашают всех желающих подобрать для себя что-то подходящее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Одежда

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Вся одежда собрана во время так называемых своп-вечеринок, куда неравнодушные жители Владивостока приносили для обмена и сдачи ненужную одежду.

Это уже вторая благотворительная раздача вещей в этом году — первая проходила 25 июля.

Инициатор акции Александра Гриценко — её проект стал победителем городского конкурса «Молодёжная инициатива».

Как сообщало ИА REGNUM, число организаций — партнеров столичного благотворительного сервиса достигло 50.