Тегеран, , 08:51 — REGNUM 14 сентября заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Золфагари на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими обсудил восемь важных тем, касающихся ритуалов Арбаина. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Золфагари призвал выдать разрешение на перемещение требований иранских паломников через сухопутные границы, возможность каботажа для автомобилей спасателей и Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS), отменить проведение тестов на ПЦР для выдачи визы, заменив процедурой тестирования по прибытии в аэропорт.

Золфагари призвал определить совместные протоколы здравоохранения. Иранский представитель также поднял вопросы, связанные с деятельностью иранских авиалайнеров во время ритуалов Арбаина.

Арбаин отмечает 40-й день мученической смерти имама Хусейна, третьего имама пророка Мухаммеда, и 72 сподвижников в 680 году нашей эры на территории современного Ирака после того, как они отказались присягнуть на верность тирану Язиду.

Каждый год мусульманские паломники со всего мира стекаются в Ирак в течение нескольких недель, предшествующих Арбаину, и направляются в Кербелу для проведения ритуалов.