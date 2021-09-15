Тегеран, 15 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит положительный отчет о мерах страны Совету управляющих МАГАТЭ, поскольку Тегеран всегда проявлял добрую волю, заявил высокопоставленный иранский депутат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 сентября.

Аболфазл Амуэй, член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике, сделал эти замечания во время беседы с журналистами IRNA.

Говоря о недавнем визите генерального директора МАГАТЭРафаэля Гросси в Тегеран, который привел к публикации совместного заявления, Амуэй отметил, что визит состоялся в рамках технического сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

«И, конечно, основная миссия МАГАТЭ должна преследовать технические цели, поскольку политизация нанесла бы ущерб статусу агентства», — отметил парламентарий.

«Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Исламской Республике разрешено заниматься мирной ядерной деятельностью, и МАГАТЭ должно осуществлять надзор за ядерной программой стран», — подчеркнул он.

Амуэй также сообщил, что глава МАГАТЭ выступил с инициативой о том, что, хотя Иран ограничивает доступ инспекторов к камерам, установленным на иранских ядерных объектах, он сохраняет данные на картах памяти, чтобы предоставить МАГАТЭ доступ к ним по итогам соглашения между Ираном и группой 4+1.

Далее законодатель заявил, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ находится на высоком уровне.