Тегеран, , 09:02 — REGNUM 14 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за нестабильность и отсутствие безопасности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на министерском совещании по гуманитарной ситуации в Афганистане под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Амирабдоллахиан обрисовал текущую ситуацию в Афганистане после вывода войск США, которая привела к захвату талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в стране.

Он отметил, что все разделяют убеждение в том, что львиная доля нестабильности в Афганистане и нынешнего хаоса была вызвана политикой США, которая сопровождалась методом проб и ошибок.

Иранский высокопоставленный дипломат призвал к тому, чтобы переговоры проходили на двух уровнях: политическом и гуманитарном. Он подчеркнул, что на политическом уровне должно быть так, чтобы в стабильном и развитом Афганистане находилось национальное правительство. По его словам, на гуманитарном уровне международное сообщество должно немедленно направить помощь в страну, учитывая тот факт, что дети и женщины в Афганистане ежедневно сталкиваются с катастрофическими условиями.

«Исламская Республика Иран сохранила свои границы с Афганистаном открытыми, чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать, а местные и пограничные рынки оставались активными, чтобы предотвратить новую волну беженцев», — заявил министр иностранных дел.