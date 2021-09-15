Токио, , 07:04 — REGNUM Северная Корея могла запустить баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает пресс-служба береговой охраны Японии.

Запуск. КНДР Haz.de

Другой информации по произошедшему пока не приводилось. Ведомство отмечает, что боеприпас мог упасть за пределами территориальных вод Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР испытала новую крылатую ракету. По данным Пхеньяна, ракета смогла успешно поразить цель на расстоянии 1,5 тыс. километров. Япония, США и Южная Корея уже выступили с осуждением ракетных испытаний в КНДР.