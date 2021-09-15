Оренбург, 15 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Оренбурге появился первый «умный» пешеходный переход, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга «Умный» пешеходный переход

Проекционная интерактивная «зебра» теперь есть в районе остановочного павильона «Брестская» на пр. Дзержинского. Современный пешеходный переход создан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

До конца 2021 года в муниципалитете должно быть построено в общей сложности 13 проекционных интерактивных пешеходных переходов.