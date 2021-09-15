Москва, 15 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Закрытие камер видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях является вопиющим случаем, и на грядущих выборах против этого будут приниматься самые жёсткие меры. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«Закрытие камер — вопиющий случай. На этих выборах в условиях тотального видеонаблюдения это моментально будет зафиксировано, и нами будут оперативно приниматься самые жесткие меры, вплоть до признания недействительными бюллетени на этом участке для голосования», — сказала Памфилова.

Она назвала систему видеонаблюдения на участках «очень прозрачной»: «Я не зря говорю, что она одна из самых прозрачных в мире, если не самая. Это все моментально выходит на поверхность».